Крушение вертолета на Багамах: погибли семь человек, среди них – известный американский миллиардер

Возле Багамских островов разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Как выяснили журналисты «Фразы», среди погибших – известный американский миллиардер Крис Клайн.

Крушение вертолета в водах Атлантического океана произошло в пятницу, 5 июля. Накануне, в четверг, Крис Клайн отпраздновал на островах свой 61-й день рождения.

Покидая курорт, при взлете, вертолет начал терять высоту и упал в воду.

Известно, что Крис Клайн разбогател как угольный магнат. Его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», в Нью-Йорке на здание рухнул вертолет. Появилось видео за несколько секунд до аварии.