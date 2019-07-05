Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве открывается выставка «TANDEM» — чешский и украинский экслибрис

В Киеве открывается выставка «TANDEM» — чешский и украинский экслибрис

С 11 по 23 июля в киевском ЦСИ «Белый Свет» (ул. Пушкинская, 21а) состоится групповая выставка «TANDEM». На ней будут представлены экслибрисы более 60 графиков из Украины и Чехии.

На выставке «TANDEM» публика увидит широкий спектр печатной графики во всем разнообразии тем и техник: будет там и литография, и различные виды глубокой печати, и линогравюра. Среди украинских художников — Константин Антюхин, Олег Денисенко, Роман Романишин, Константин Калинович, Алексей Федоренко и другие. С чешской стороны свои работы покажут Кароль Демел, Мартин Манойлин, Петр Минка, Властимил Собота и другие выдающиеся мастера экслибриса.

Эту грандиозную выставку совместными силами представляют центр современного искусства «Белый Свет», украинский Экслибрис-клуб и чешская Ассоциация коллекционеров и любителей экслибриса.

Уже давно экслибрис перестал жить исключительно под обложками книг и переселился на стенды музеев и стены галерей. В 1994 году в Милане состоялся XXV Международный конгресс экслибрисистов, ставший знаковым для нашего искусства, ведь в том году впервые в конгрессе лично приняли участие украинские художники — и сразу уверенно заявили об Украине как о мощном средоточии экслибриса. С тех пор международные съезды экслибрисистов не обходятся без яркого украинского участия. Чешские же мастера уже давно славятся своими экслибрисами по всей Европе, да и по всему миру!

К вернисажу выставки «Tandem» и для сохранения воспоминаний о ней ЦСИ «Белый Свет» издает одноименный каталог. На его страницах собрано хотя бы по одному экслибрису от каждого художника или художницы, принявших участие в выставке. Настоящее же количество представленных работ намного больше, поэтому приглашаем всех поклонников графики посетить выставку и познакомиться с творчеством шестидесяти двух выдающихся авторов из Украины и Чехии.

Событие можно отследить на странице ЦСИ «Белый Свет» в Facebook или здесь.

Тэги:

Комментарии

Статьи

02.07.19 09:03

Пока на дворе жара, Гройсман нагревает электорат перед выборами

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
04.07.19 13:08

«Динамо» на сборах: когда результат не важен

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пирамида Валентина Резниченко: родственник Бориса Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему
04.07.19 23:07

Пирамида Валентина Резниченко: родственник Бориса Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 июля 2019 года

Главные новости за 4 июля 2019 года
04.07.19 19:00
955
Последние новости
04.07.19 22:50

В Киеве открывается выставка «TANDEM» — чешский и украинский экслибрис
04.07.19 21:14

У Зеленского рассказали, что является самым страшным в конфликте на Донбассе
04.07.19 20:29

Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
04.07.19 20:00

На Ивано-Франковщине бывалый зек сбежал прямо из зала суда
04.07.19 19:27

Под Киевом в кукурузе нашли труп «тети Тони» из Верховной Рады
04.07.19 19:00

Главные новости за 4 июля 2019 года
04.07.19 17:40

Митрополит Антоний рассказал, как найти хорошего духовника
Фото и Видео
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
На известном одесском курорте зафиксирован массовый мор рыбы и креветок
На известном одесском курорте зафиксирован массовый мор рыбы и креветок
В США мусоровоз упал с моста прямо на машины
В США мусоровоз упал с моста прямо на машины
В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей
В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков
В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков
ДТП в Днепре: мужчина погиб прямо на пешеходном переходе (18+)
ДТП в Днепре: мужчина погиб прямо на пешеходном переходе (18+)
В одной из киевских квартир нашли разлагающиеся трупы (18+)
В одной из киевских квартир нашли разлагающиеся трупы (18+)
В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах
В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах
В киевском «Арена Сити» произошел очередной дебош: пьяный посетитель достал ствол
В киевском «Арена Сити» произошел очередной дебош: пьяный посетитель достал ствол
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.