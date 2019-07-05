В Киеве открывается выставка «TANDEM» — чешский и украинский экслибрис

С 11 по 23 июля в киевском ЦСИ «Белый Свет» (ул. Пушкинская, 21а) состоится групповая выставка «TANDEM». На ней будут представлены экслибрисы более 60 графиков из Украины и Чехии.

На выставке «TANDEM» публика увидит широкий спектр печатной графики во всем разнообразии тем и техник: будет там и литография, и различные виды глубокой печати, и линогравюра. Среди украинских художников — Константин Антюхин, Олег Денисенко, Роман Романишин, Константин Калинович, Алексей Федоренко и другие. С чешской стороны свои работы покажут Кароль Демел, Мартин Манойлин, Петр Минка, Властимил Собота и другие выдающиеся мастера экслибриса.

Эту грандиозную выставку совместными силами представляют центр современного искусства «Белый Свет», украинский Экслибрис-клуб и чешская Ассоциация коллекционеров и любителей экслибриса.

Уже давно экслибрис перестал жить исключительно под обложками книг и переселился на стенды музеев и стены галерей. В 1994 году в Милане состоялся XXV Международный конгресс экслибрисистов, ставший знаковым для нашего искусства, ведь в том году впервые в конгрессе лично приняли участие украинские художники — и сразу уверенно заявили об Украине как о мощном средоточии экслибриса. С тех пор международные съезды экслибрисистов не обходятся без яркого украинского участия. Чешские же мастера уже давно славятся своими экслибрисами по всей Европе, да и по всему миру!

К вернисажу выставки «Tandem» и для сохранения воспоминаний о ней ЦСИ «Белый Свет» издает одноименный каталог. На его страницах собрано хотя бы по одному экслибрису от каждого художника или художницы, принявших участие в выставке. Настоящее же количество представленных работ намного больше, поэтому приглашаем всех поклонников графики посетить выставку и познакомиться с творчеством шестидесяти двух выдающихся авторов из Украины и Чехии.

Событие можно отследить на странице ЦСИ «Белый Свет» в Facebook или здесь.