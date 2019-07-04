У Зеленского рассказали, что является самым страшным в конфликте на Донбассе

В команде президента Украины Владимира Зеленского поделились своими соображениями о перспективах урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны. Как выяснили журналисты «Фразы», у «Зе» уже поняли, что «шапкозакидательство» тут не поможет.

Как передает «Газета.Ру», председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что процесс имплементации минских соглашений является «тяжелым и небыстрым».

По его словам, команда Зеленского не будет утверждать, что «проблема может быть решена завтра».

«Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем», ‒ подчеркнул Разумков.

Кроме того, глава политсилы рассказал о том, что является «самым страшным» в конфликте в Донбассе

«Самое страшное ‒ не все в этом процессе хотят реального урегулирования», ‒ отметил Дмитрий Разумков.

Как писала «Фраза», у Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город.

Ранее у Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс.