На Ивано-Франковщине бывалый зек сбежал прямо из зала суда

В среду, 3 июля, в Верховинском районном суде Ивано-Франковской области произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь подозреваемый в нанесении легких телесных повреждений и хулиганстве сбежал прямо из зала заседаний.

Как передает пресс-служба полиции области, в 20-45 в суде проходило заседание по избранию меры пресечения ранее неоднократно судимому Виталию Синитовичу, 1988 г.р., подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренными статьями 125 и 296 УК Украины.

Сообщается, что после оглашения определения суда, подозреваемый умудрился самовольно покинуть зал заседаний и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранителями принимаются все необходимые действия, направленные на установление местонахождения беглеца.

Как писала «Фраза», под Киевом по пути из суда из-под стражи сбежал опасный преступник.

Ранее в Одессе арестовали активиста Евромайдана, который якобы избил судью.