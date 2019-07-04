Под Киевом в кукурузе нашли труп «тети Тони» из Верховной Рады

В четверг, 4 июля, в Киевской области обнаружили труп гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир. Как выяснили журналисты «Фразы», бездыханное тело 65-летней женщины лежало посреди кукурузного поля.

Как передает «Страна», гардеробщица бесследно исчезла еще 29 июня. В последний раз ее видели, когда она вышла из маршрутки «Фастов-Юровка» между Вильной и Юровкой и пошла через заросли кукурузы в сторону села Дыминовки. Ее поисками занимались правоохранители и местные жители.

По словам спикера Нацполиции Киевской области Николая Жуковича, женщину, по всей видимости, убили.

«Но каким способом и что этому предшествовало ‒ покажут только выводы экспертизы», ‒ добавил правоохранитель.

Как писала «Фраза», в правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство.

Ранее под Киевом ограбили дом депутата, сбежавшего от Порошенко.