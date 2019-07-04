Митрополит Антоний рассказал, как найти хорошего духовника

Каждый верующий человек должен молиться о том, чтобы Господь послал ему хорошего духовника. Как выяснили журналисты «Фразы, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире программы «Церковь и общество» телеканала «Глас», сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый из нас должен молиться Богу, чтобы Господь послал духовника. Но если его нет, нужно жить той жизнью, которую нам Господь посылает. Нужно исповедоваться, причащаться и молиться, просить Господа. И, возможно, когда-то Господь, если увидит такую нашу необходимость, направит, пошлёт. И, возможно, даже в том священнике, которого мы давно знаем, мы увидим нашего духовника», — сказал владыка Антоний.

По словам митрополита Антония, духовничество в широком смысле слова означает практику духовной поддержки.

«Очевидно, что в Церкви есть те, кто имеет более глубокий опыт церковной жизни, и этим опытом они могут поделиться», — сказал он.

При этом наиболее опытными в духовной жизни являются старцы, пояснил владыка Антоний.

«Только старец может взвесить душу человеческую и сказать волю Божию относительно этого человека. Это действительно очень высокий уровень духовного совершенства и нужны особенные дарования человеку, который носит это великое имя — старец. И поэтому не удивительно, что в ХІХ веке святой Игнатий (Брянчанинов) писал, что сложно найти именно такого человека», — сказал митрополит Антоний.

Владыка пояснил, что старцев всегда было мало, поэтому таких людей сложно встретить в миру. Однако понятие старчества не связано с возрастом, поэтому старцы — не обязательно пожилые люди, пояснил митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний объяснил, почему болеют люди, которые неуважительно относятся к Церкви.