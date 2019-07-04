Главные новости за 4 июля 2019 года

«Денег нет, но вы держитесь»: Коломойский откровенно рассказал о контактах с Зеленским. Украинский олигарх Игорь Коломойкий признался, что из-за журналистов почти не поддерживает связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью. В частности, отвечая на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским, и каким образом, Коломойский ответил: «Иногда, редко».

Коломойский считает, что российские военные исполняют на Донбассе «интернациональный долг». Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что война на Донбассе это «внутренний гражданский конфликт», в котором российские военнослужащие исполняют свой «интернациональный долг». Об этом он заявил в интервью. «А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт», — заявил Коломойский, подчеркнув, что этот конфликт «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

ЦИК сняла с выборов в Раду Клюева и Шария. ЦИК решила снять с выборов в народные депутаты экс-главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду, 3 июля. Так, Андрей Клюев баллотировался в Верховную Раду по 46-му округу в Донецкой области от Либеральной партии Украины.

Бывший соратник Януковича рассказал, как его сыновей распределили между бизнесом и политикой. Младший сын сбежавшего президента Украины Виктора Януковича занялся политикой по решению семьи. Об этом в интервью рассказал народный депутат Украины Виталий Хомутынник. По его словам, однажды после того как он создал и возглавил молодежное крыло Партии регионов, ему позвонил Янукович-старший и пригласил на встречу в кинотеатр «Зоряный», бывший тогда штаб-квартирой партии. «Приезжаю. Он: „У нас был семейный совет, и мы подумали, что кто-то должен идти в политику от семьи. Я хотел, чтобы это был Саша Янукович, но Саша отказался, он хочет бизнесом заниматься, а Виктор изъявил желание заниматься общественной, политической деятельностью. Можешь его привлечь в Союз молодых регионов и как-то вовлечь в эти процессы, поднатаскать?“», — передал Хомутынник суть разговора с тогдашним президентом, добавив, что согласися.

Пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ из-за заявления об обстрелах украинскими военными мирных жителей. Генеральная прокуратура Украины направила в Офис президента Украины Владимира Зеленского запрос относительно источников информации, которыми пользовалась его пресс-секретарь Юлия Мендель, когда заявила, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальной странице ГПУ. В частности, как сообщается, Мендель вызвали на допрос из-за ее заявления 6 июня 2019 года в эфире телеканала «1+1» о том, что якобы существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.

В Ивано-Франковской области массово отравились отдыхающие. Среди пострадавших — дети. В долине Крынта возле села Замагора Ивано-Франковской области произошло ЧП. Тут отравились туристы из Одесской и Кировоградской областей. Как передает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, восемь человек были госпитализированы рано утром четверга, 4 июля, в Верховинскую больницу. Среди отравившихся — три ребенка.

По данным исследований, в Украине резко замедлился интернет. В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла сразу 23 позиции. Наша страна за последний год опустилась с 58 места на 81-е. Как указывает исследование компании Cable.co.uk, две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях на протяжении нескольких 12-месячных периодов, что позволило им определить общую среднюю скорость для всего мира.

Синоптики пообещали украинцам «сезон дождей». Уже с пятницы, 5 июля, в Украине на несколько дней зарядят дожди. Осадки ожидаются везде, кроме Крыма. На выходных возможны грозы. Днем будет до 21-25 тепла, а ночью до плюс 12-16.

Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения. В среду, 3 июля, во время празднования Дня независимости в Минске погибла женщина. Сейчас в столице Беларуси идет следствие. Сообщается, что она погибла во время праздничного салюта. Жертвой стала женщина 1955 года рождения. Известно, что она смотрела салют на берегу реки Свислочь, где получила смертельное ранение одной из пущенных ракет.

В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах. В Италии на острове Стромболи началось мощное извержение вулкана. Тут уже погиб один турист, а другой мужчина попал в больницу с травмами. Кроме этого, в опасной зоне оказались еще несколько человек. Сейчас продолжаются поиски двух туристов, которых, возможно, накрыло лавой.

Голливуд решил снять фильм о темнокожей Русалочке. Студия Walt Disney снимет фильм по мотивам известного мультфильма 1989 года «Русалочка». Главную роль в нем сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Девятнадцатилетняя девушка уже заявила, что сыграть Русалочку было ее детской мечтой. Информацию о подготовке съемок фильма опубликовала сама киностудия.