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В Румынии тысячи православных отметили 515-летие со дня смерти воеводы Стефана Великого

В Румынии тысячи православных отметили 515-летие со дня смерти воеводы Стефана Великого

В мужском православном румынском монастыре Путна прошли торжества в честь 515-летие кончины воеводы Стефана Великого. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в торжествах монастыря Путна 2 июля приняли участие верующие из Румынии, Молдовы и Украины.

Также на праздничное богослужение приехало более 30 священнослужителей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Сегодня на Буковине праздник. Православная Церковь чтит память Стефана Великого – воеводы, который является покровителем Молдовы и Украины. Он был канонизирован в конце ХХ столетия, и внесен и в православный календарь Украинской Православной Церкви», - рассказал протоиерей Петр Тодерян, клирик Собора в честь святителя Николая города Черновцы в день памяти святого.

Как рассказал священник, в Украине день памяти воеводы Стефана Великого отмечают 15 июля, а 2 июля украинские верующие стараются попасть в румынский монастырь Путна, чтобы почтить память защитника Православия.

«Мы приезжаем в этот монастырь на празднования в честь Стефана Великого, также празднуем дома 15 июля. Таким образом, мы имеем возможность иметь евхаристическое общение с Румынской Православной Церковью», - отметил протоиерей Петр Тодерян.

На торжества в честь святого Стефана прибыли тысячи верующих со всех уголков Буковины, а также из Молдовы. Некоторые паломники приехали в Путну на машинах, а многие пришли в монастырь пешим крестным ходом.

«Люди молятся сегодня здесь не за то, чтобы иметь какие-то земные, материальные блага, а молятся за сокровища духовные. Будем и мы молиться и просить у Бога, чтобы прекратились войны, был мир и покой во всем мире», - сказал украинский священник.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ отметят 5-летие со дня смерти Митрополита Владимира (Сабодана).

Тэги: общество, православие, Румыния, новости православия

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