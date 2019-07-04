Губит людей не пиво?.. Выпив залпом литр хмельного напитка, в Таиланде скончался мужчина

В Таиланде произошла «хмельная» трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», во время чемпионата по скоростному употреблению пива на курорте Ча-Ам скончался мужчина.

По данным издания Daily Star, он выпил всего литр хмельного напитка. Правда, за один присест.

В конкурсе бедолага участвовал вместе со своими друзьями. Но, выпив залпом литр за полминуты, потерял сознание, упал на пол и скончался за считанные секунды.

Сейчас причину смерти устанавливают местные следователи.

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