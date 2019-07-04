Бывший соратник Януковича рассказал, как его сыновей распределили между бизнесом и политикой

Младший сын сбежавшего президента Украины Виктора Януковича занялся политикой по решению семьи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Украинской правде» рассказал народный депутат Украины Виталий Хомутынник.

По его словам, однажды после того как он создал и возглавил молодежное крыло Партии регионов, ему позвонил Янукович-старший и пригласил на встречу в кинотеатр «Зоряный», бывший тогда штаб-квартирой партии. «Приезжаю. Он: „У нас был семейный совет, и мы подумали, что кто-то должен идти в политику от семьи. Я хотел, чтобы это был Саша Янукович, но Саша отказался, он хочет бизнесом заниматься, а Виктор изъявил желание заниматься общественной, политической деятельностью. Можешь его привлечь в Союз молодых регионов и как-то вовлечь в эти процессы, поднатаскать?“», — передал Хомутынник суть разговора с тогдашним президентом, добавив, что согласися.

«Тогда мне было сказано: „Мы решили, что Саша занимается бизнесом, а Витя занимается общественной деятельностью и политикой“. Для Виктора бизнес — это было вообще табу. Мне жалко, что с ним произошла эта трагедия. Это действительно хороший был парень», — поведал депутат.

В то же время, по его словам, старший сын Януковича Александр был «супер-спокойный человек, все время молчал, и был в тени отца». «Просто рядом, делал серьезное лицо, кивал. Мы с ним общались немного, но я точно не мог предусмотреть по потенциалу Саши, что он захочет стать в Украине олигархом», — заключил Хомутынник.

Как писала «Фраза», в марте 2015 года появились противоречивые сообщения о гибели младшего сына Виктора Януковича на озере Байкал в России. Российские СМИ со ссылкой на МЧС России утверждали, что на Байкале погиб москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года. В то же время те же источники указывали, что фамилию «Давыдова» до брака с Виктором Федоровичем Януковичем носила его жена Людмила Янукович.

Летом 2018 года на могиле Януковича-младшего в Севастополе появился памятник.