Ученые поведали о невероятной пользе молочных продуктов

Ученые из Испании поведали о невероятной пользе молока и молочных продуктов. Как выяснили журналисты «Фразы», их употребление может предотвратить онкологию и диабет.

Как пишет издание Medical Xpress, исследователи говорят, что важно соблюдать умеренность в питании, а также брать молоко и другие продукты низким процентом жира.

В публикации говорится, что испанцы «провели мета-анализ работ, посвященных профилактическим свойствам молока». Они были основаны данных, «полученных по итогам рандомизированных контролируемых испытаний и других обзорных и мета-исследований».

Ученые выяснили, что употребление молока и молочных продуктов «снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря».

Кроме этого, как узнали исследователи «молоко укрепляет позвонки».

Как писала «Фраза», ученые заявили, что йогурт может предотвратить страшную болезнь.