По данным исследований, в Украине резко замедлился интернет

В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла сразу 23 позиции. Как выяснили журналисты «Фразы», наша страна за последний год опустилась с 58 места на 81-е.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на исследование компании Cable.co.uk, две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях на протяжении нескольких 12-месячных периодов, что позволило им определить общую среднюю скорость для всего мира.

Так, по данным исследователей, средняя скорость загрузки данных в Украине составляет 7,72 Мбит/сек, а время, затрачиваемое на загрузку 5 ГБ достигает 1:28:28.

Страной с самыми высокими скоростями в широкополосных сетях был назван Тайвань, который поднялся на эту позицию с 14 места. На сегодняшний день здесь для скачивания фильма размером в 5 Гб у вас уйдет не более восьми минут.

Сингапур, на протяжении двух лет удерживавший первое место, в этот раз оказался на второй ступени, показывая скорость на уровне 70 Мбит/сек. Как утверждается, огромным преимуществом в этом плане является сравнительно небольшая территория страны, что позволяет обеспечивать сигналу хорошее покрытие.

За Сингапуром в рейтинге расположился остров Джерси, ставший первой территорией в мире, где каждому пользователю была обеспечена возможность доступа к «чистой оптике» (FTTP).

Что касается Европы, то здесь лидерами по скорости широкополосного интернета являются Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария. Средняя скорость загрузки данных в этих странах варьируется от 55,18 Мбит/сек до 38,85 Мбит/сек.

Китай, несмотря на хорошо разрекламированный рост скорости интернета, занимает лишь 152 место со средним показателем скорости в 2,69 Мбит/сек.

Отметим, что в основе исследования лежат данные, собранные M-Lab — открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года специалист британской компании Virgin Media рассказал, как без лишних затрат увеличить скорость работы Wi-Fi.