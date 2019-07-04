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В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители

В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители

В Духовно-профессиональном училище имени преподобного Иоанна Дамаскина, которое действует при столичном Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ, продолжается набор абитуриентов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Голосеевского монастыря, после зачисления на учебу студенты находятся на материальном содержании монастыря, что предусматривает бесплатное обучение, проживание, питание, предоставление первой медицинской помощи.

Также в обители отмечают, что «учебными планами и программами предусмотрено трудовые послушания в монастыре и училище (дежурство в трапезных, выезды на сельское хозяйство и т.д.)».

В монастыре также рассказали, что студенты участвуют в богослужениях и изучают духовные предметы.

«В монастырском училище, кроме специальных дисциплин, преподаются предметы православного содержания. Желающие продолжить обучение в духовной семинарии (парни, — примечание ред.) несут послушание пономаря и чтеца, поют в церковном хоре и более углубленно изучают духовные дисциплины», — говорится в сообщении пресс-службы монастыря.

Поэтому, среди особенностей приема документов, в обители подчеркивают знание основных молитв.

«Абитуриенты должны знать наизусть молитвы: „Отче наш “, „Символ веры“, „Бородице Дево, радуйся “, 50-й и 90-й псалмы, житие и тропарь своему святому покровителю. Также будет проверено умение читать на церковно-славянском языке», — отметили в монастыре.

Как ранее сообщал Центр информации УПЦ, на обучение приглашают абитуриентов: парней после 7 и 8 класса, и парней и девушек после 9 и 11 класса.

Парней в училище будут готовить по специальностям: художник-иконописец; столяр, станочник деревообрабатывающих станков; производитель художественных изделий из дерева, станочник деревообрабатывающих станков; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Девушек будут обучать по специальностям: художник-иконописец; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Одновременно с освоением профессионального мастерства, дети будут учиться в 10-11 классах школы 2-3 ступеней № 319 города Киева, где получат аттестат о полном общем среднем образовании. До 9 класса включительно дети обучаются только по школьной программе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов.

Тэги: Киев, общество, православие, Голосеевский район, новости православия, УПЦ, новости Украины

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