Коломойский считает, что российские военные исполняют на Донбассе «интернациональный долг»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что война на Донбассе это «внутренний гражданский конфликт», в котором российские военнослужащие исполняют свой «интернациональный долг». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Новому времени».

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт», — заявил Коломойский, подчеркнув, что этот конфликт «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?» — поинтересовался олигарх.

По его мнению, США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России». «Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент, по-моему у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», — заявил Коломойский.

В то же время он признал, что на оккупированной части Донбасса присутствует не только российская военная техника, но и военнослужащие: «Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В „ДНР-ЛНР“ 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг».

Однако, по мнению бизнесмена, не следует делать «из этого катастрофу», так как «это нормальное явление».

«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — заключил Коломойский.

«Интернациональный долг» — термин, широко использовавшийся в СССР для оправдания ввода своих войск в другие страны, как правило, для оказания помощи в подавлении невыгодных руководству Союза протестов либо наоборот — поддержки перехода власти к «коммунистам» под предлогом отражения внешней агрессии. В частности, таким образом было объяснено вторжение советских войск в Афганистан в 1979 году.

Как сообщала «Фраза», ранее Коломойский уже заявлял о том, что на востоке Украины происходит «гражданский конфликт», а Россия «поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились».