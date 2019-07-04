Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Коломойский считает, что российские военные исполняют на Донбассе «интернациональный долг»

Коломойский считает, что российские военные исполняют на Донбассе «интернациональный долг»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что война на Донбассе это «внутренний гражданский конфликт», в котором российские военнослужащие исполняют свой «интернациональный долг». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Новому времени».

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт», — заявил Коломойский, подчеркнув, что этот конфликт «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?» — поинтересовался олигарх.

По его мнению, США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России». «Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент, по-моему у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», — заявил Коломойский.

В то же время он признал, что на оккупированной части Донбасса присутствует не только российская военная техника, но и военнослужащие: «Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В „ДНР-ЛНР“ 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг».

Однако, по мнению бизнесмена, не следует делать «из этого катастрофу», так как «это нормальное явление».

«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — заключил Коломойский.

«Интернациональный долг» — термин, широко использовавшийся в СССР для оправдания ввода своих войск в другие страны, как правило, для оказания помощи в подавлении невыгодных руководству Союза протестов либо наоборот — поддержки перехода власти к «коммунистам» под предлогом отражения внешней агрессии. В частности, таким образом было объяснено вторжение советских войск в Афганистан в 1979 году.

Как сообщала «Фраза», ранее Коломойский уже заявлял о том, что на востоке Украины происходит «гражданский конфликт», а Россия «поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились».

Тэги: Россия, политика, Игорь Коломойский, гражданская война, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.07.19 09:03

Пока на дворе жара, Гройсман нагревает электорат перед выборами

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
04.07.19 09:04

Идиотизмы «просвещенной Европы»

Автор: Александр Карпец

Дайджест

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия
03.07.19 16:40

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

ЦИК сняла с выборов в Раду Клюева и Шария

ЦИК сняла с выборов в Раду Клюева и Шария
04.07.19 06:45
1552
Последние новости
04.07.19 12:13

Коломойский считает, что российские военные исполняют на Донбассе «интернациональный долг»
04.07.19 12:08

Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей Украины
04.07.19 12:00

Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
04.07.19 11:17

На Луганщине горит заминированный лес. Есть пострадавший
04.07.19 11:06

В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков
04.07.19 10:37

«Денег нет, но вы держитесь»: Коломойский откровенно рассказал о контактах с Зеленским
04.07.19 10:35

Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель, — «Подробности»
Фото и Видео
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
Во время салюта в Минске погибла женщина, несколько людей получили ранения
В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков
В Днепре полиция спасла «потерявшихся» глухих рыбаков
ДТП в Днепре: мужчина погиб прямо на пешеходном переходе (18+)
ДТП в Днепре: мужчина погиб прямо на пешеходном переходе (18+)
В одной из киевских квартир нашли разлагающиеся трупы (18+)
В одной из киевских квартир нашли разлагающиеся трупы (18+)
В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах
В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах
В киевском «Арена Сити» произошел очередной дебош: пьяный посетитель достал ствол
В киевском «Арена Сити» произошел очередной дебош: пьяный посетитель достал ствол
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.