В Ивано-Франковской области массово отравились отдыхающие. Среди пострадавших – дети

В долине Крынта возле села Замагора Ивано-Франковской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отравились туристы из Одесской и Кировоградской областей.
Как передает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, восемь человек были госпитализированы рано утром четверга, 4 июля, в Верховинскую больницу.
Среди отравившихся – три ребенка.
Всего тут отдыхали тринадцать туристов.
Людям уже поставлен диагноз: острый гастроэнтероколит средней степени. Отдыхающим стало плохо накануне вечером.
Как писала «Фраза», двенадцать человек отравились на крестинах на Волыни.
Ранее, искупавшись в озере, в Луганской области отравились десятки людей.