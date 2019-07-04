В Ивано-Франковской области массово отравились отдыхающие. Среди пострадавших – дети

В долине Крынта возле села Замагора Ивано-Франковской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отравились туристы из Одесской и Кировоградской областей.

Как передает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, восемь человек были госпитализированы рано утром четверга, 4 июля, в Верховинскую больницу.

Среди отравившихся – три ребенка.

Всего тут отдыхали тринадцать туристов.

Людям уже поставлен диагноз: острый гастроэнтероколит средней степени. Отдыхающим стало плохо накануне вечером.

Как писала «Фраза», двенадцать человек отравились на крестинах на Волыни.

Ранее, искупавшись в озере, в Луганской области отравились десятки людей.