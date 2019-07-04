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Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей Украины

Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей Украины

В отдельных областях Украины продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», в 96 населенных пунктах страны на утро четверга, 4 июля, отсутствует электричество.

Как передает ГСЧС, последствия ливней и гроз ощутили на себе жители пяти областей страны.

В Черниговской области обесточены 34 населенных пунктов, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, и еще один – в Луганской.

Сейчас над восстановлением электричества работают областные бригады энергетиков.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали, что в Украине будет постепенно холодать.

Тэги: общество, погода, непогода, новости Украины

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