Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей Украины

В отдельных областях Украины продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», в 96 населенных пунктах страны на утро четверга, 4 июля, отсутствует электричество.

Как передает ГСЧС, последствия ливней и гроз ощутили на себе жители пяти областей страны.

В Черниговской области обесточены 34 населенных пунктов, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, и еще один – в Луганской.

Сейчас над восстановлением электричества работают областные бригады энергетиков.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали, что в Украине будет постепенно холодать.