На Луганщине горит заминированный лес. Есть пострадавший

Вблизи с. Колесниковка в Луганской области произошло возгорание лесной подстилки на заминированной территории. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, два очага возгорания были зафиксированы 3 июля на территории Песчаного лесничества на общей площади около 20 га. Тушение данной территории не проводилось в связи с тем, что данная территория заминирована.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

По состоянию на 7 утра 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Как сообщала «Фраза», в начале марта 2018 года заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Украина становится «одной из самых заминированных территорий в мире».

В октябре того же года эту информацию подтвердило Министерство обороны Украины.