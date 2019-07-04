«Денег нет, но вы держитесь»: Коломойский откровенно рассказал о контактах с Зеленским

Украинский олигарх Игорь Коломойкий признался, что из-за журналистов почти не поддерживает связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Новому времени».

В частности, отвечая на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским, и каким образом, Коломойский ответил: «Иногда, редко».

При этом, по его словам, после инаугурации они еще не встречались лично. «Из-за вас же (журналистов), опять же, не было. Из-за Миши Ткача (журналист программы «Схемы: коррупция в деталях»)», — заявил миллиардер, добавив, что он «морально поддерживает» Зеленского.

«Как дела? Все в порядке? Держишься?» — «Держусь». «Тяжело?» — «Тяжело». «Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь», - привел он пример одной из бесед. В то же время олигарх признал, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было «раз, два и обчелся».

В то же время он заявил, что симпатизирует президенту: «Ну понятное дело, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко».

Как сообщала «Фраза», в апреле 2019 года информационное агентство Reuters установило, что связь между тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и одним из самых богатых олигархов Украины Игорем Коломойским прослеживается через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили.

Напомним, 16 мая 2019 года Коломойский впервые вернулся в Украину после трехлетнего перерыва.