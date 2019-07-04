ЦИК сняла с выборов в Раду Клюева и Шария

ЦИК решила снять с выборов в народные депутаты экс-главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято на заседании комиссии в среду, 3 июля.

Так, Андрей Клюев баллотировался в Верховную Раду по 46-му округу в Донецкой области от Либеральной партии Украины.

Сообщается, что его сняли с выборов потому, что, как заявили в СБУ, Андрей Клюев «выехал за пределы территории Украины в 2014 году», после чего «официальные пункты пересечения границы не пересекал». Сам политик говорил, что живет в Донецке, однако правоохранители считают, что он находился на территории РФ.

Кроме этого, ЦИК сняла с выборов блогера Анатолия Шария. Причиной называют то, что он «не проживал последние пять лет в Украине».

ЦИК ранее сообщала, что уже начала печатать бюллетени с фамилиями Андрея Клюева и Анатолия Шария. Возле них теперь может появиться штамп «выбыл».

Как писала «Фраза», блогеру Анатолию Шарию разрешили баллотироваться в Верховную Раду.