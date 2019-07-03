Зеленский объяснил канадцам, зачем нужно вкладываться в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей канадского бизнеса инвестировать в нашу страну и даже предложил создать специальный инвестфонд. Как выяснили журналисты «Фразы», проникновенную речь глава государства «толкнул» в Торонто на встрече с членами Канадского экономического клуба (Economic Club of Canada).

Как передает «Интерфакс-Украина», среди отраслей, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов «Зе» назвал ІТ, производство «зеленой» энергии и добычу полезных ископаемых.

«Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ІТ-бизнес и соответствующие университеты», ‒ отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь.

Президент также предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине и гарантировал полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций.

«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы ‒ одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста», ‒ призвал канадцев Зеленский.

Как писала «Фраза», канадский премьер Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского опозорилась в Канаде, грубо нарушив дресс-код.