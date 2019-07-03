В Киеве со стрельбой ограбили прохожего

В среду, 3 июля, в районе станции метро «Лыбедская» трое людей в масках ограбили мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», у потерпевшего «экспоприировали» документы и личные вещи.

Как передает «Информатор», резонансное преступление было совершено приблизительно в 16-45 на улице Большая Васильковская, 132.

На мужчину напали трое неизвестных, одетых в темную одежду, кепки и маски. Во время ограбления прозвучало несколько выстрелов. После содеянного грабители сели в автомобиль Audi A6 с государственными номерами АА 0600 (последние две буквы потерпевший не запомнил).

Предположительно, разбойники скрылись в сторону улицы Антоновича по улице Ковпака.

В городе объявлен оперативный план «Сирена».

Как писала «Фраза», в Киеве прямо посреди улицы похитили мужчину. Объявлен план «Перехват».

Ранее в Киеве вооруженные люди в масках ограбили бизнесмена на крупную сумму.