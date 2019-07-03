Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Сын Евгения Щербаня баллотируется в Верховную Раду: что в планах у кандидата?

Сын Евгения Щербаня баллотируется в Верховную Раду: что в планах у кандидата?

Список кандидатов в нардепы Верховной Рады следующего созыва уже известен. По шестидесятому мажоритарному избирательному округу идёт сын Евгения Щербаня – Руслан Евгеньевич Щербань. Данный округ включает в себя Никольский, Мангушский, Бойковский и Новоазовский районы, а также Волновахский район и часть Мариуполя.

Во многом Руслан Щербань известен за счёт своей борьбы за жизнь банка «Капитал». В 2015 году Национальный банк Украины в рамках сокращения участников банковского рынка ликвидировал банк «Капитал» и отобрал у него лицензию. Четыре года длились судебные тяжбы, и 11 июня 2019 года Верховный Суд вынес окончательный вердикт – причин для отзыва лицензии не было, ликвидация была незаконной, и национальный регулятор явно превысил свои полномочия.

С 2004 по 2015 года Руслан Щербань занимался политической деятельностью, будучи депутатом Донецкого облсовета, вёл активную общественную и благотворительную деятельность, возглавлял благотворительный фонд имени Евгения Щербаня.

Политическая программа Руслана Евгеньевича нацелена на обеспечение граждан Украины гарантированным Конституцией права на достойную жизнь. Это включает снижение цен на энергоносители, что позволит не отдавать за отопление львиную долю семейного бюджета. Руслан Щербань предлагает не популистские слоганы, чем грешат многие кандидаты в депутаты Верховной рады, а реальные рыночные механизмы: финансовая поддержка отечественных производителей топливных брикетов, которая позволит развивать собственное производство и за счёт увеличения объёмов уменьшить стоимость. Дополнительно малообеспеченным гражданам должны предоставлять скидки на их приобретение.

Большое значение Руслан Щербань уделяет развитию системы охраны здоровья. В своей предвыборной программе он представил конкретные шаги помощи тяжелобольным детям, развития доступных даже в отдалённой местности центров семейной медицины, создание крупных современных государственных центров диагностики, которые дадут возможность всем украинцам ежегодно проходить полное обследование и выявлять серьёзные заболевания на ранних стадиях, когда их возможно и финансово доступно вылечить.

Руслан Щербань планирует заниматься вопросами образования, создания справедливой системы начисления пенсий, борьбой с коррупцией и земельной реформой, которая позволит людям свободно распоряжаться своими паями.

Тэги:

Комментарии

Статьи

02.07.19 09:03

Пока на дворе жара, Гройсман нагревает электорат перед выборами

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
03.07.19 09:03

Донбасс обречен на мир, но от этого не легче

Автор: Семен Хавевер

Дайджест

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия
03.07.19 16:40

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 июля 2019 года

Главные новости за 3 июля 2019 года
03.07.19 19:00
660
Последние новости
03.07.19 21:40

Православные молятся об упокоении погибших моряков-подводников: опубликован список имен
03.07.19 20:54

Зеленский объяснил канадцам, зачем нужно вкладываться в Украину
03.07.19 20:23

В Киеве со стрельбой ограбили прохожего
03.07.19 19:49

Делегация ПАСЕ прекратила сотрудничество с Украиной
03.07.19 19:25

В Киеве избили и изнасиловали неосмотрительную девушку
03.07.19 19:15

Сын Евгения Щербаня баллотируется в Верховную Раду: что в планах у кандидата?
03.07.19 19:14

Чиновник Януковича с российским паспортом примет участие в парламентских выборах, — СМИ
Фото и Видео
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
На стройке в Киеве вспыхнул пожар
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
В Одессе погибла пятилетняя девочка: малышка выпала из окна
В Одессе погибла пятилетняя девочка: малышка выпала из окна
Киевляне задержали ограбившего женщину иностранца
Киевляне задержали ограбившего женщину иностранца
В прудах на Голосеево массово гибнет рыба
В прудах на Голосеево массово гибнет рыба
На одесские пляжи заплыли опасные скаты
На одесские пляжи заплыли опасные скаты
Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев
Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев
В Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение: впечатляющее видео
В Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение: впечатляющее видео
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.