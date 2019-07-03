Сын Евгения Щербаня баллотируется в Верховную Раду: что в планах у кандидата?

Список кандидатов в нардепы Верховной Рады следующего созыва уже известен. По шестидесятому мажоритарному избирательному округу идёт сын Евгения Щербаня – Руслан Евгеньевич Щербань. Данный округ включает в себя Никольский, Мангушский, Бойковский и Новоазовский районы, а также Волновахский район и часть Мариуполя.

Во многом Руслан Щербань известен за счёт своей борьбы за жизнь банка «Капитал». В 2015 году Национальный банк Украины в рамках сокращения участников банковского рынка ликвидировал банк «Капитал» и отобрал у него лицензию. Четыре года длились судебные тяжбы, и 11 июня 2019 года Верховный Суд вынес окончательный вердикт – причин для отзыва лицензии не было, ликвидация была незаконной, и национальный регулятор явно превысил свои полномочия.

С 2004 по 2015 года Руслан Щербань занимался политической деятельностью, будучи депутатом Донецкого облсовета, вёл активную общественную и благотворительную деятельность, возглавлял благотворительный фонд имени Евгения Щербаня.

Политическая программа Руслана Евгеньевича нацелена на обеспечение граждан Украины гарантированным Конституцией права на достойную жизнь. Это включает снижение цен на энергоносители, что позволит не отдавать за отопление львиную долю семейного бюджета. Руслан Щербань предлагает не популистские слоганы, чем грешат многие кандидаты в депутаты Верховной рады, а реальные рыночные механизмы: финансовая поддержка отечественных производителей топливных брикетов, которая позволит развивать собственное производство и за счёт увеличения объёмов уменьшить стоимость. Дополнительно малообеспеченным гражданам должны предоставлять скидки на их приобретение.

Большое значение Руслан Щербань уделяет развитию системы охраны здоровья. В своей предвыборной программе он представил конкретные шаги помощи тяжелобольным детям, развития доступных даже в отдалённой местности центров семейной медицины, создание крупных современных государственных центров диагностики, которые дадут возможность всем украинцам ежегодно проходить полное обследование и выявлять серьёзные заболевания на ранних стадиях, когда их возможно и финансово доступно вылечить.

Руслан Щербань планирует заниматься вопросами образования, создания справедливой системы начисления пенсий, борьбой с коррупцией и земельной реформой, которая позволит людям свободно распоряжаться своими паями.