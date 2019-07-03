Делегация ПАСЕ прекратила сотрудничество с Украиной

Делегация ПАСЕ, которая прибыла в Украину для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, уже прекратила свою работу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Корреспондент», ссылаясь на официальный сайт организации.

Сооющается, что делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы прилетели в Киев 2 июля и планировали заняться оценкой предвыборной ситуации в стране.

В свою очередь, в письме от 2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

В связи с этим, делегация ПАСЕ решила прекратить свою работу досрочно и покинула территорию Украины.

Как писала «Фраза», Украина решила «свалить» из «дискредитированной» ПАСЕ.

Ранее в Украине задумались о «циничной ответке» за унижение в ПАСЕ.