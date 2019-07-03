В Киеве избили и изнасиловали неосмотрительную девушку

В среду ночью, 3 июля, на столичном жилмассиве Оболонь двое мужчин надругались над девушкой. Как выяснили журналисты «Фразы», потерпевшая зачем-то распивала с незнакомцами спиртные напитки.

Как передает «Информатор», приблизительно в 4-00 местный житель услышл женский крик во дворе и незамедлительно позвонил в полицию. Подоспевшие патрульные задержали двоих мужчин, которые находились рядом с лежавшей девушкой.

По словам потерпевшей, во время совместного употребления алкогольных напитков двое «приятелей» предложили ей заняться «любовью». Получив отказ, один из них два раза ударил ее по лицу. Удары были такими сильными, что девушка потеряла сознание. Очнулась она уже по приезду сотрудников полиции, без белья и с признаками изнасилования.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье «изнасилование».

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