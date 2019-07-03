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Чиновник Януковича с российским паспортом примет участие в парламентских выборах, — СМИ

Чиновник Януковича с российским паспортом примет участие в парламентских выборах, — СМИ

Сергей Тимченко, возглавлявший в 2011-2014 годах Госземагентство вернулся в Украину из России и планирует баллотироваться в парламент на внеочередных выборах в июле. Как пишет From-ua.com, об этом журналистам стало известно из расследования «Новые» лица во власти: что известно о земельном манипуляторе Сергее Тимченко«, опубликованном на Политеке.

При этом экс-чиновник еще в 2014 году получил российский паспорт и поддерживал активные связи с российским политическим бомондом.

Так, по информации Политеки, уже в марте 2014 года Тимченко получил по ускоренной схеме паспорт гражданина Российской федерации серии 2214 № 233153. В июне — загранпаспорт серии 72 № 9008469.

«Сразу по приезде в Москву он стал главой правления промоуторской компании M-1 Global, специализирующейся на организации боев по фрифайту. Это почти закрытый клуб, куда входит и кадыровский „Ахмат“, и доверенное лицо Путина Федор Емельяненко», — говорится в расследовании.

Известно, что вместе с Александром Липовым и его сетью бойцовских клубов Fight Club Lipovoy Gym он принимал активное участие в мероприятиях Национального антинаркотического Союза РФ, в том числе в оккупированном Крыму. В тот период на страницах соцсетей он выступал за «правильность» политики кремлевского агрессора и политическую ущербность независимой Украины.

Однако, по информации Политеки летом 2018 года Тимченко, въехал в Украину, некогда названный им «укрофашистским рейхом», для этого он воспользовался границей с Беларусью, которую пересек на автомобиле Mercedes с госномером АС 2333 АТ. Разумеется, по паспорту гражданина Украины ТТ198940.

Как сообщила в Instagram его супруга Наталья, за решением о переезде стояло некое привлекательное «предложение по работе».

При этом журналисты утверждают, что в ближайшее время Тимченко должен появиться в списках одной из проходных политических сил. Наиболее вероятной политической крышей должна стать «Партия мира и развития», финансируемая Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским. Выбор неудивительный для кандидата, дважды пытавшегося попасть в парламент через Блок Натальи Витренко (2002) и Партию регионов (2006). При этом, есть информация о том, что он также ведет переговоры с «Батькивщиной» и «Слугой народа».

Напомним, в эшелонах власти Тимченко оказался благодаря протекции влиятельного луганского регионала Владимира Ландика. Тимченко в свое время был его партнером в ООО «Укрпромтрейд». Но в кресло главы Госземагентства сел с подачи Министра АПК Николая Присяжнюка. Именно при Тимченко были проведены изменения в Земельном кодексе, позволившие Госземагентству распоряжаться землями сельхозназначения за границами населённых пунктов.

Наиболее «громкой» была схема отчуждения подконтрольных Госземагентству земель на подставных лиц с дальнейшей легализацией, а также передачей в аренду под застройку без компенсации сельскохозяйственных убытков более 1000 га госпредприятия «Пуща Водица».

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