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На Волыне верующие УПЦ перекрыли дорогу, с просьбой защитить их права

На Волыне верующие УПЦ перекрыли дорогу, с просьбой защитить их права

Представители религиозной общины Украинской Православной Церкви села Нуйно Камень-Каширского района Волынской области сегодня провели акцию протеста - перекрыли дорогу. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький» и «Конкурент», не дождавшись реакции от МВД и власти на нарушение своих религиозных прав, православные провели молитвенное стояние на пешеходном переходе, предупредив об этом полицию.

Свидетели отмечают, что полиция обеспечила порядок и защищала участников акции от агрессивных оппонентов.

Верующие УПЦ вышли на акцию с плакатами, на которых были надписи: «Побойтесь греха», «Помогите защитить свободу вероисповедания», «Господин Зеленский, где закон, где защита Конституции» и пели церковные песнопения.

Как сообщалось, после того, как в Православную Церковь Украины перешел местный священник, новосозданная церковная структура завладела Свято-Преображенским храмом села. Тогда верующие УПЦ решили, что приведут в порядок Свято-Покровскую церковь, которая расположена на кладбище, и будут в ней молиться. Но и этого им не дают сделать активисты ПЦУ, заявив о своих правах на православный храм.

Сейчас из-за действий ПЦУ, храм стоит закрытым, а общине УПЦ негде молиться.

Ранее «Фраза» сообщала, что депутат в суде заявил, что церковь в ВР создает угрозу для его жизни и здоровья.

Тэги: общество, православие, Волынь, новости православия, новости Украины

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