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«Новые ворота для украинского экспорта»: в Запорожье «НИБУЛОН» запустил свой 27-й речной терминал

«Новые ворота для украинского экспорта»: в Запорожье «НИБУЛОН» запустил свой 27-й речной терминал

Лидер аграрного рынка Украины, компания «НИБУЛОН», накануне ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал. Объект построили за 4 месяца в селе Терновка Вольнянского района Запорожской области. В проект инвестировали $23 млн. Об этом на торжественной церемонии запуска объекта заявил генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский.

По его словам, мощности терминала позволят принимать до 300 тыс. тонн зерна в год. После появления терминала в Терновке, общий объем элеваторных емкостей в распоряжении компании достигнет 2 млн тонн единовременного хранения.

«Появление такого объекта экономически выгодно сельхозпроизводителям, ведь на каждой тонне зерна они за счет уменьшения логистических затрат смогут получать до $10 прибыли. Кроме того, благодаря тому, что мы снимем с автомобильных дорог до 12,5 тыс. грузовиков в год и переводим эти грузы на речной транспорт, Запорожская область cможет экономить ежегодно минимум 300 млн грн на ремонтах дорог. Прежде всего, в самом Запорожье, где зерновозы ехали раньше прямо через город», – отметил Алексей Вадатурский.

Он также добавил, что подготовка к вводу в эксплуатацию терминала включала в себя и работу с подходными водными путями. «Из-за заиления и обмеления ежегодно Украина теряет до 100 км водных артерий. Мы же только на этом объекте смогли организовать безопасное судоходство на 15 км водного пути. Здесь будут ходить крупнотоннажные суда с глубиной осадки до 4 м. То есть это суда морского, а не речного класса», – сказал гендиректор «НИБУЛОНа».

По словам вр. и. о. председателя Запорожской облгосадминистрации Эллы Слепян, благодаря терминалу в громаде Терновки будет создано 120 новых рабочих мест, а налоговые поступления в местный бюджет ежегодно будут составлять не менее 5 млн грн.

«Это очень социально ответственный бизнес, он очень много делает для громады. Я бы хотела пожелать нашей области иметь больше таких инвесторов, мы их с удовольствием встречаем, с удовольствием делаем для них зеленую улицу», – отметила она.

Бывший глава области Константин Брыль добавил, что в регионе создавали все условия, чтобы не допустить ни бюрократических, ни коррупционных препятствий для строительства.

Алексей Вадатурский подтвердил, что инвестиционный климат, созданный для компании в Запорожской области, максимально способствовал реализации проекта. «Деятельность нашей компании – это как лакмусовый листок инвестиционной привлекательности региона. На Херсонщине после первого нашего терминала построили 8 новых предприятий, на Запорожье – 10. Когда мы идем в регион работать – это сигнал другим: раз «НИБУЛОН» может, и вы можете заходить», – отметил он.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, именно с таких компаний, как «НИБУЛОН», которые вкладывают средства на родине, начинается приток инвестиций в экономику. «Если иностранные инвесторы видят, что украинская компания вкладывает деньги – это сигнал того, что ей комфортно, что она верит в эту страну, она зарабатывает здесь деньги. И это приглашение для иностранцев: вы тоже так можете»,– сказал Чижиков.

«Вы становитесь еще одними воротами для экспорта украинской высококлассной продукции на внешний мир, вы появляетесь на карте как точка, с которой в мире считаются. И действительно, это победа руководства, команды «НИБУЛОН», это победа местной власти, которая поддержала вас на этом  очень непростом пути. И это победа всех здесь присутствующих местных граждан, которые открыли свои сердца, доверились, поверили в этот проект», – добавил Г. Чижиков.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия, реализация таких проектов, как развитие речной аграрной инфраструктуры – это значительная инвестиция в будущее развитие не только сельского хозяйства, но и экономики в целом. Он также добавил, что рекорды урожая и экспорта, которые ставят украинские аграрии, были бы невозможны без таких инфраструктурных проектов, как проекты «НИБУЛОНа».

Проект по возрождению судоходства на Днепре и Южном Буге, в рамках которого «НИБУЛОН» строит речные перегрузочные терминалы, первым среди международных финансовых структур поддержал Европейский банк реконструкции и развития. Ассоциированный директор, старший банкир представительства ЕБРР в Украине Мария Огородникова отметила, что банк и в дальнейшем надеется продолжать сотрудничество с компанией и быть частью той большой работы, которую делает предприятие для развития аграрного сектора в Украине.

«Мы сотрудничаем с ЕБРР, с Европейским инвестиционным банком и Международной финансовой корпорацией. Без такого доверия первоклассных западных инвесторов, банков невозможно было бы выполнить этот инвестиционный проект», – отметил в ответ Алексей Вадатурский.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, работа, которую осуществляет «НИБУЛОН», не привязана к политической конъюнктуре или амбициям чиновников, а направлена ​​на развитие и рост благосостояния страны независимо от политического курса.

«В стране за долгие годы происходят и политические изменения, произошедшие министров, никто не помнит сколько их было, никто не помнит, чем они занимались. Но все знают, что все это время компания «НИБУЛОН» строила, инвестировала, и у компании есть чем гордиться», – подчеркнул он.

В планах компании «НИБУЛОН» начать проектирование и строительство еще двух речных перегрузочных терминалов: в с. Марьянское Апостоловского и пгт Куриловка  Петриковского районов Днепропетровской области.

Тэги: общество, новости Украины

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