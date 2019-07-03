В Запорожье мужчина почти сжег заживо 23-летнюю сожительницу

В Запорожье мужчина попытался заживо сжечь свою сожительницу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В частности, как сообщается, во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу горючим веществом и поджег. В результате девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.

Нападавший задержан, кму грозит до пятнадцати лет лишения свободы

Отмечается, что инцидент произошел днем 2 июля. О причинах случившегося не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 10 марта 2012 года в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю Оксану Макар и изнасиловали. После чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь. Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил подозреваемых в совершении преступления Евгения Краснощека к пожизненному заключению, Артема Погосяна к 14 годам лишения свободы, Максима Присяжнюка к 15 годам лишения свободы.

В июне 2014 года Высший специализированный суд Украины оставил этот приговор в силе.