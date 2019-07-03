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СМИ обнаружили неожиданных свидетелей аварии на российской сверхсекретной атомной подлодке

СМИ обнаружили неожиданных свидетелей аварии на российской сверхсекретной атомной подлодке

Несколько рыбаков, которые ведут нелегальный промысел в одной из бухт Баренцева моря, стали свидетелями аварийного всплытия подводной лодки, на которой накануне произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, вечером 1 июля они направляли на лодке в сторону острова Кильдин.

Как сообщает «СеверПост», примерно в 21.30 по местному времени рыбаки увидели, как на поверхности воды внезапно появилась подлодка. «Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал изданию очевидец, добавив, что после этого они зашли в одну из бухт и стали наблюдать за происходящим. Спустя некоторое время они увидели как к аппарату подошел военный корабль и два буксира.

Другой рыбак рассказал журналистам, что всплывшая лодка шла быстро и своим ходом. «Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре (залив на Мурманском берегу Баренцева моря) выгружали тела», — заключил он.

АС-12, называемая из-за особенностей конструкции (см. картинку) также «Лошарик» — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка, которая по официальным утверждениям российских военно-морских властей является простой глубоководной станцией, не несущей каких-либо вооружений. Утверждается, что может погружаться на глубины до 6 км, однако официально зафиксированная глубина погружения на сегодняшний день составляет 3 км.

По информации НАТО, аппарат, который имеет здесь кодовое название NORSUB-5, может использоваться для выполнения различных специальных операций диверсионного характера.

Как сообщала «Фраза», 1 июля 2019 года на Северном флоте РФ возник пожар на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»), предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ этой страны. Из-за отравления продуктами горения 14 моряков-подводников погибли.

Тэги: рыбак, пожар, Россия, море, ЧП, свидетель, подводная лодка, очевидец

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