19-летний неадекват решил пострелять в львовской маршрутке

Во Львове во время движения маршрутки один из пассажиров открыл стрельбу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В частности, как сообщается, инцидент произошел поздно вечером 2 июля. На улице Владимира Великого во Львове, во время проезда в маршрутном такси, неизвестный мужчина выстрелил из оружия. Злоумышленника задержали сами граждане, после чего сообщили о происшествии правоохранителям.

Злоумышленником оказался девятнадцатилетний львовянин. Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, который направлен на экспертное исследование.

В ходе следствия предварительно установлено, что во время проезда в маршрутном такси мужчина вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а в дальнейшем — вытащил оружие и осуществил один выстрел.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту открыто уголовное производство, по которому подозреваемому грозит до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщала «Фраза», 19 августа 2017 года конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.