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Активисты обнаружили под Одессой целую живодерню породистых собак

Активисты обнаружили под Одессой целую живодерню породистых собак

Житель села Бараново Одесской области долгие годы издевался над породистыми собаками, которых содержал для разведения и последующей продажи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом местные жители сообщили волонтерам, участвовавшим в операции по поиску 11-летней Даши Лукьяненко.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на волонтера Ольгу Кобозеву, уже после похорон девочки к ней обратились барановцы с просьбой «спасти от страшной голодной смерти десятки породистых собак — алабаев, овчарок и курцхааров, которых насильно удерживает местный „заводчик“».

В ходе совместного наблюдения группа волонтеров и зоозащитников выяснила, что местный житель действительно содержал собак в антисанитарии, морил голодом и избивал. Несчастные обессиленные животные вынуждены были побираться по соседям, а обессилевшие падали и умирали не в силах подняться. «Однако больше всего удивило и возмутило то, что их так называемый владелец разводит собак исключительно на продажу. Те же, которых продать не удалось, погибают в страшных муках», — рассказала Кобозева.

По ее словам, 68-летнего «заводчика» зовут Виктор: «Раньше у него была автомашина, ездил куда-то, скупал для „подопечных“ четвероногих отходы от разделанных коровьих и свиных туш. Внакладе не оставался — торговал „живым товаром“ на Староконном рынке — известном „зоологическом“ месте Одессы. Даже цену нам озвучили — по 100 долларов за особь».

«Не исключено, что в этом бизнесе участвовала его дочь, которая, как мы выяснили, работает ветеринаром в Одессе», — добавила волонтер.

Люди рассказали зоозащитникам, что они обращались и в полицию, и к местным властям, однако не получили никакой реакции, учитывая, что «питомник-живодерня» все это время существовал по соседству с домом председателя сельсовета.

Однако в этот раз, как сообщила руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. «В ходе обыска в домовладении правоохранители обнаружили 28 собак различных пород, На место вызвали представителей местной власти и ветеринаров. Животные были в очень плохом состоянии. Сейчас собаки находятся у волонтеров», — рассказала она.

Отметим, что сейчас их раздают всем желающим.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года в Одессе неизвестные избили местного живодера Максима Ливина, который убивал животных на глазах у пятилетнего пасынка.

Впоследствии его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

В ноябре того же года полиция задержала в селе Барышевка под Киевом супругов Вадима Лобко и Яну Майбороду, в автомобиле которых были обнаружены около полусотни трупов животных. По словам зооактивистов, они брали породистых животных на передержку, после чего воровали их для дальнейшего разведения и продажи.

Тэги: собака, Одесская область, криминал, живодер, волонтеры, Национальная полиция Украины, новости Украины

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