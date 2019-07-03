Активисты обнаружили под Одессой целую живодерню породистых собак

Житель села Бараново Одесской области долгие годы издевался над породистыми собаками, которых содержал для разведения и последующей продажи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом местные жители сообщили волонтерам, участвовавшим в операции по поиску 11-летней Даши Лукьяненко.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на волонтера Ольгу Кобозеву, уже после похорон девочки к ней обратились барановцы с просьбой «спасти от страшной голодной смерти десятки породистых собак — алабаев, овчарок и курцхааров, которых насильно удерживает местный „заводчик“».

В ходе совместного наблюдения группа волонтеров и зоозащитников выяснила, что местный житель действительно содержал собак в антисанитарии, морил голодом и избивал. Несчастные обессиленные животные вынуждены были побираться по соседям, а обессилевшие падали и умирали не в силах подняться. «Однако больше всего удивило и возмутило то, что их так называемый владелец разводит собак исключительно на продажу. Те же, которых продать не удалось, погибают в страшных муках», — рассказала Кобозева.

По ее словам, 68-летнего «заводчика» зовут Виктор: «Раньше у него была автомашина, ездил куда-то, скупал для „подопечных“ четвероногих отходы от разделанных коровьих и свиных туш. Внакладе не оставался — торговал „живым товаром“ на Староконном рынке — известном „зоологическом“ месте Одессы. Даже цену нам озвучили — по 100 долларов за особь».

«Не исключено, что в этом бизнесе участвовала его дочь, которая, как мы выяснили, работает ветеринаром в Одессе», — добавила волонтер.

Люди рассказали зоозащитникам, что они обращались и в полицию, и к местным властям, однако не получили никакой реакции, учитывая, что «питомник-живодерня» все это время существовал по соседству с домом председателя сельсовета.

Однако в этот раз, как сообщила руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. «В ходе обыска в домовладении правоохранители обнаружили 28 собак различных пород, На место вызвали представителей местной власти и ветеринаров. Животные были в очень плохом состоянии. Сейчас собаки находятся у волонтеров», — рассказала она.

Отметим, что сейчас их раздают всем желающим.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года в Одессе неизвестные избили местного живодера Максима Ливина, который убивал животных на глазах у пятилетнего пасынка.

Впоследствии его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

В ноябре того же года полиция задержала в селе Барышевка под Киевом супругов Вадима Лобко и Яну Майбороду, в автомобиле которых были обнаружены около полусотни трупов животных. По словам зооактивистов, они брали породистых животных на передержку, после чего воровали их для дальнейшего разведения и продажи.