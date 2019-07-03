Киевляне массово обнаруживают на своих дверях загадочные знаки

В последние дни жители Киева обнаруживают на своих дверях странные символы с использованием спичек и разноцветного пластилина, возможно, оставленные злоумышленниками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут участники сообщества «Соседи. Голосеево» в Facebook.

«Вот такой сюрприз ждал нас и соседей возле входных дверей», — написала пользовательница с ником Шерри Воилс, приложив к посту соответствующие фото.

В комментариях посетители страницы подтвердили, что также находили подобные знаки в своих домах и пришли к выводу, что это метки злоумышленников, занимающихся квартирными кражами.

Впрочем, некоторые пользователи усомнились в криминальном происхождении непонятных меток.

Как сообщала «Фраза», таинственные метки в виде спичек, прикрепленных пластилином к дверным косякам, также начали появляться в самый разгар сезона отпусков в прошлом году.

Тогда же эксперт по безопасности Михаил Гулак объяснил, что домушникам нет смысла оставлять какие-либо метки, чтобы не спугнуть потенциальную жертву. Ведь в таком случае хозяева квартиры будут начеку.