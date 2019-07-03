Во Франции запретили бить детей

Во Франции запретили физические наказания детей. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял парламент страны.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа Франции, был принят акт «О школе доверия». Закон был принят сенаторами единогласно.

Франция стала 56-й страной мира, где запрещено бить детей.

Кроме физического насилия, закон запрещает «унижать детей, ругать их или издеваться над ними». За это вводится уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», во Франции сгорели колоссальные запасы коньяка.

Ранее во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта.