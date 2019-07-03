В Украине снимают фильм одним кадром о Второй мировой войне «ШТТЛ»

Кинокомпания Star Media работает над исторической драмой «ШТТЛ». Фильм создается силами двух стран — Украины и Франции. Как выяснили журналисты «Фразы», премьера картины планируется на кинофестивале класса «А».

Сюжет ленты переносит зрителя в 1941 год. Жители небольшого еврейского села в Тернопольской области готовятся к свадьбе. Семнадцатилетний сын мясника женится на своей ровеснице Юне, которая является дочерью раввина. Однако против их брака выступает авантюрный парень со светскими идеями Мендель. Он планирует похитить невесту перед свадьбой. Девушка тайно влюблена в этого молодого бунтаря. Для воплощения своего отчаянного замысла у Менделя и Юны есть только один день. В то же время к селу приближаются нацистские эскадроны смерти, сообщает CutInsight.

Название фильма «ШТТЛ» отсылает к слову Штетл (небольшой восточноевропейский городок, в котором преобладает еврейское население). Именно в такой местности разворачиваются события картины. По словам режиссера фильма Адриена Уолтера, отсутствие буквы «Е» в названии фильма символизирует пропасть и пустоту, в которой оказываются герои ленты. На такой неожиданный эксперимент с названием Уолтера вдохновляет французский роман Жоржа Перека «Исчезновение», в тексте которого отсутствовала буква Е. «Моя лента даст ответ на непростой вопрос: что происходит за 24 часа до конца света?», — говорит фильммейкер.

Подобно оскароносному «Бёрдмэну» (2014), фильм «ШТТЛ» будет снят как бы одним непрерывным кадром. Однако, как и в вышеупомянутом шедевре Иньярриту, в украинской картине все же завуалируют несколько монтажных склеек.

Камера в ленте будет непрерывно двигаться по рельсам, которые пройдут через весь поселок. При этом рельсы будут проложены в форме то ли восьмерки, то ли знака бесконечности. Это заложит дополнительные значения в многослойное содержание ленты.

По замыслу продюсеров, «ШТТЛ» бросит вызов национализму, неравноправию и нетерпимости. С помощью этой ленты её создатели стремятся пропагандировать ценность человеческой жизни в её многогранности и разнообразии, а также уважать дар, данный Богом.

Роль Юны в «ШТТЛ» поручили молодой израильской актрисе Шири Хаас. За свои предыдущие фильмы «Princess» и «Noble Savage» она получила награды крупных кинофестивалей, а также приз Израильской киноакадемии. А на главные мужские роли в ленте продюсеры планируют пригласить украинских актеров.

Вместе с продюсером Владом Ряшиным над фильмом будут работать его коллеги из Франции Олиас Барко («Полина и тайна киностудии») и Жан Шарль Леви («Сила воли»). Мировая премьера картины состоится на одном из самых престижных кинофестивалей мира в 2020 году.

Планируется, что после этого лента отправится по кинотеатрам всего мира. Предварительные договоренности о прокате картины заключатся с дистрибьюторскими компаниями не только в Украине, но и во Франции, Германии, Израиле и США.

«ШТТЛ» является одним из участников 11-го конкурсного отбора проектов Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильмам-победителям этого питчинга гарантируется финансовая поддержка из госбюджета Украины.