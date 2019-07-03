Эксперт: Жесткое сдерживание Турции является важным фактором регионального мира и стабильности

Армения, Кипр и Греция заявили об установлении трехстороннего партнерства, а США синхронно укрепляют отношения с Кипром, посылая сигнал Турции. По мнению армянского политолога Рубена Меграбяна эти процессы взаимосвязаны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью AnalitikaUA.net.

«Внутренние процессы в Турции свидетельствуют о деградации демократических институтов и параллельно с этим — росте имперских амбиций, которые проявляются во все более агрессивной форме, и Кипр может стать их мишенью.

Такое понимание есть, судя по всему, и на Кипре, и среди его действующих и потенциальных союзников, которые также считают, что на этом направлении жесткое сдерживание Турции является важным фактором регионального мира и стабильности», — заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, Армения, Кипр и Греция заявили об установлении трехстороннего партнерства. Министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра согласились, что первый саммит на уровне глав стран и/или правительств примет Армения в январе 2020 года.

Практически одновременно стало известно, что США укрепляют партнерские отношения с Кипром, что может стать серьезным препятствием для амбиций Турции в Восточном Средиземноморье.