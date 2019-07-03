Непогода в Украине оставила без электричества более полутысячи населенных пунктов

В Украине продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», ее последствия на себе ощутили в тринадцати областях.

По данным ГСЧС, из-за козней небесной канцелярии без электричества по стране остались 525 населенных пунктов. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Больше всех пострадали Днепропетровская и Черниговская области, где ЧП произошло в 163 и 110 населенных пунктах соответственно.

Отметим, что без электричества остались и три населенных пункта Киевской области.

Также в сообщении говорится, что в Черновицкой области сильный ветер валил деревья, а также срывал крыши домов. Повреждено более восьмидесяти зданий, пострадали два человека.

Сорваны крыши домов и в Винницкой области.

Как писала «Фраза», к концу недели Украину основательно накроют грозы.