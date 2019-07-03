Одиозного экс-нардепа Иванющенко больше уже никто не разыскивает

Бывший народный депутат Украины от Партии регионов Юрий Иванющенко больше не находится в розыске. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая информация исчезла из базы Министерства внутренних дел.

Как сообщает «Украинская правда», на прошлой неделе он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти, однако теперь, как заявили в Национальной полиции Украины, Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. «В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска», — объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга интернета правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко. «20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина», — рассказал представитель полиции, добавив, что на основании этих данных 27 июня карточка розыска была прекращена.

При этом он подчеркнул, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

В свою очередь, в прокуратуре Одесской области журналистам ответили, что закрыли дело против Иванющенко еще в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» в отношении одного из одесских рынков.

Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела «в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого».

Между тем, как утверждают в прокуратуре, «сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами». При этом правоохранители не стали уточнять деталей этого дела.

Начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя сообщил изданию, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по Иванющенко, что означает снятие его и с международного розыска.

При этом комментировать данное решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.

Как сообщала «Фраза», осенью 2018 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко. Таким образом он удовлетворил иск бизнесмена, постановив признать решения Совета ЕС в отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительным по отношению к нему. Решение Совета было признано ошибочным, поскольку обвинения экс-нардепа украинскими властями в хищении госсредств были признаны безосновательными.

Напомним, летом 2016 года народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что Интерпол снял Иванющенко с международного розыска. При этом депутат выразил убеждение, что к этому было причастен тогдашний президент Петр Порошенко.

Перед этим Лещенко сообщал, что Днепровский суд Киева отменил розыск Иванющенко и в Украине.

В МВД эту информацию тогда частично опровергли.