Блогеры подтвердили российское гражданство Михаила Соколова из «Слуги народа»

Украинские блогеры подтвердили российское гражданство Михаила Соколова, который баллотируется в Верховную Раду под 99 номером списка «Слуги народа». Об этом сообщает «24-й канал».

Напомним, первым о российском гражданстве Соколова сообщил одесский активист Сергей Стерненко. Он опубликовал копии документов, согласно которым, Соколов получил паспорт гражданина РФ ц 2001 году, а в 2016 году — заграничный паспорт РФ. В интервью Censor.net глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков сообщил: если эта информация подтвердится, Соколова из списка исключат.

Тем временем украинские блогеры провели свою «проверку» и выяснили: под проходным номером в списке «Слуги народа» в Верховную Раду Украины баллотируется гражданин страны-агрессора.

Так, наличие у Соколова паспорта РФ подтверждает официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ, сайт главного управления по вопросам миграции МВД России, а также сайт Единого государственного реестра юридических лиц, пишет Сергей Иванов.

«26 июня Соколов в своем блоге на „УП“ написал, что не имеет российского паспорта. Не знаю, за кого нас держит этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, поскольку существуют официальные российские ресурсы, которые подтверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 № 873592 состоянию на сегодня является действительным», — пишет Иванов, ссылаясь на данные ФМС РФ.

Соответствующие скриншоты опубликовал и Владимир Цибулько. Он призвал руководство «Слуги народа» выполнить обещанную процедуру постпраймериз: «Михаил Соколов остается в списке, и никто его пока не трогает. Где начинается ложь со стороны партии „Слуга народа“ и когда начнется реальное очищение списка?».

Со своей стороны Сергей Руденко отмечает: помимо паспорта РФ, Соколов работал на российскую лоббистскую компанию Kesarev Consulting и, будучи интегрированным в «российскую действительность», озвучивал соответствующие пропагандистские тезисы. Например, он заявлял о вреде «украинского патриотизма» в контексте войны в Грузии в 2008 году.

«Почему каждый, кто рожден в России и кто львиную часть жизни прожил в эрэфии, пытается нас научить патриотизму? Что они знают о нашей с вами Украине и почему в конце-концов они должны управлять моим государством?», — пишет Руденко.

Кирилл Сазонов опубликовал скриншоты публикаций в СМИ, в которых Соколов заявляет, что от российского паспорта отказался. Однако, официальные ФНС РФ опровергают его слова: «Давайте договоримся о важных деталях на выборах. Всего о двух. Первое — в Верховной Раде Украины не может быть граждан России. Потому что мы — не провинция РФ, не федеральный округ РФ — мы вообще независимая страна. Хотя это их раздражает — не наши проблемы. Второе — мы не ведем в Раду лжецов. Просто потому что и без того выше головы проблем, зачем еще ложь легализовать».