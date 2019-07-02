На Харьковщине упал самолет Л-39: стала известна судьба пилота

Во вторник, 2 июля, в Харьковской области потерпел крушение самолет Л-39. Как выяснили журналисты «Фразы», на нем выполнял учебно-тренировочный полет курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Как передает пресс-служба учебного заведения, во время полета на борту самолета возникла нештатная ситуация, пилот сообщил о ней руководству полетов, после чего было принято решение о немедленном катапультировании.

После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил командованию, что повреждений не получил, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала поисково-спасательная группа.

Сообщается, что самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района. В результате ЧП жертв и пострадавших нет.

Как писала «Фраза», в сети появилось видео крушения истребителя F-16 в США.

Ранее исчезнувший с радаров самолет нашли в озере под Киевом.