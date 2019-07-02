В России во время изучения дна Мирового океана погибли 14 моряков-подводников

В понедельник, 1 июля, на Северном флоте РФ произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь вспыхнул пожар на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ.

Как передает «РБК», по предварительным данным, возгорание произошло в ходе проведения батиметрических измерений. Из-за отравления продуктами горения 14 моряков-подводников погибли.

В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование причин пожара проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

По словам источников издания, ЧП произошло приблизительно в 20-30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»).

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