Главные новости за 2 июля 2019 года

Блогеру Анатолию Шарию разрешили баллотироваться в Верховную Раду. Известному блогеру Анатолию Шарию разрешили баллотироваться в Верховную Раду. Такое решение во вторник, 2 июля, приняла ЦИК. На состоявшемся заседании данное решение поддержали десять членов комиссии, пятеро воздержались и один был против.

Отныне каждый украинец может сам посчитать, сколько платить за тепло и горячую воду. Министерство юстиции Украины запустило онлайн-калькулятор для вычисления справедливой цены на услуги по снабжению населения теплом и горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. По словам министра юстиции Павла Петренко, из-за «непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий — поставщиков на местах» стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается. «И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет — 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске — превышает 1700 грн», — добавил чиновник.

«Он очень много знал»: Журналисты обнаружили в деле о смерти Тымчука следы Пашинского. Народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука могли довести до самоубийства или даже убить. По данным СМИ, это может быть связано возможной информацией о коррупции в «Укроборонпроме» или взрывах на оружейных арсеналах, которой он мог располагать. Коллеги и близкое окружение покойного не верят в «ненасильственную версию» и утверждают, что в течение всего последнего года Тымчук и его бывшая жена Анна получали угрозы из-за расследований материалов, компрометирующих высокопоставленных сотрудников «Укроборонпрома».

Боевики в зоне ООС ранили еще двоих украинских медиков. Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль волонтеров, который двигался по дороге Марьинка-Красногоровка, в результате чего два человека получили пулевые ранения. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. В частности, как сообщается, в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии. В понедельник, 1 июля, в селе Пашена Балка Днепропетровской области прогремел взрыв, в котором пострадали дети. Стали известны подробности трагедии. Всего в областную детскую клиническую больницу госпитализировали пятерых детей, двое из них находятся в реанимации.

В Днепре от взрыва боеприпаса пострадал еще один ребенок. В Днепре от взрыва найденного на улице боеприпаса пострадал 12-летний мальчик. 1 июля подросток, гуляя на улице, нашел патрон калибра 9 мм. Он решил разбить его камнем. От удара по капсулю произошел взрыв. По предварительному заключению медиков, мальчик получил осколочное ранение нижней трети левой плечевой кости, а фрагмент гильзы застрял в левом предплечье.

На Запорожье пенсионер случайно поднял на ноги всю местную полицию. В Запорожской области пожилой мужчина, представившись дедушкой, по ошибке похитил девочку из детского сада. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, на розыск ребенка по тревоге был поднят весь личный состав полиции области. Вскоре его нашли, вместе с «дедушкой». Оказалось, что он приехал в гости к своим детям и решил забрать из детского сада внучку, которую не видел два года.

Ночью на Троещине произошло огненное ЧП. В ночь на вторник, 2 июля, в Киеве на Троещине произошло ЧП. На проспекте Владимира Маяковского, 15 горел подземный переход. Мощное задымление увидели патрульные полицейские, которые вызвали спасателей ГСЧС. Выяснилось, что тут загорелся один из киосков. Огонь перекинулся на соседние точки торговли.

Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Василий Ломаченко. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко проведет следующий бой против британского боксера Люка Кэмпбелла. Соответствующие договоренности между представителями сторон были достигнуты накануне. Как сообщает промоутер британца Эдди Хирн, для проведения боя больше не осталось никаких препятствий. Он состоится в Лондоне 31 августа. На кону помимо двух поясов украинца будет стоять титул чемпиона по версии WBC.

На выходных Украину накроют грозовые дожди, значительно похолодает. В Украине продолжается постепенное похолодание. Сегодня, 2 июля, на большей части территории страны ожидаются грозовые дожди. Как передает Гидрометцентр, ливни пройдут и в Киеве. Синоптики обещают, что после этого в Украине будет несколько сухих дней, но температура воздуха продолжит падать.

Google крепко подпортил жизнь производителям стороннего софта для своих сервисов. Компания Google объявила, что начиная с 15 июля ее популярный почтовый сервис Gmail станет недоступным для программ сторонних производителей. После Gmail аналогичные ограничения будут введены и для облачного хранилища Google Drive. Новая политика компании, обнародованная еще осенью прошлого года, подразумевает закрытие для стороннего софта доступа к интерфейсу OAuth API, который вот уже несколько лет используется как канал для приложений при доступе к Gmail. Причем он включает в себя не только работу с письмами, но и доступ к контактам или изображениям профиля.

Ученые обнаружили предвестник крупнейшей экологической катастрофы со времен вымирания динозавров. Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания насекомых. По их мнению, это может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. По словам ученых, насекомые, которые составляют 2/3 видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Трамп пообещал вывести на улицы Вашингтона танки. На улицах Вашингтона появятся танки. Они пройдут парадом в американской столице 4 июля в День независимости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В частности, американский лидер заявил: «У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице».