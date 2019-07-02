«Он очень много знал»: Журналисты обнаружили в деле о смерти Тымчука следы Пашинского

Народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука могли довести до самоубийства или даже убить. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это может быть связано возможной информацией о коррупции в «Укроборонпроме» или взрывах на оружейных арсеналах, которой он мог располагать.

Как сообщают «Вести», коллеги и близкое окружение покойного не верят в «ненасильственную версию» и утверждают, что в течение всего последнего года Тымчук и его бывшая жена Анна получали угрозы из-за расследований материалов, компрометирующих высокопоставленных сотрудников «Укроборонпрома».

В частности, с Анной в последнее время произошло несколько странных инцидентов. «Сначала кто-то снял крепления с колес в ее автомобиле — и она случайно это заметила. Потом, когда Анна осталась ночевать у подруги на Осокорках, ее машину угнали. Когда же автомобиль нашли, оказалось, что у него поврежден компьютер и полностью разряжен аккумулятор. Наконец, к Анне несколько раз на улице подходили — якобы познакомиться — молодые парни, намного младше ее, спортивного вида. Тогда она всерьез задумалась о необходимости получить разрешение на оружие», — рассказал журналистам близкий друг семьи, пожелавший остаться неизвестным.

Информацию о том, что Тымчук занимался проблемами в «Укроборонпроме», изданию подтвердила и народный депутат, член парламентского комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны Надежда Савченко. По ее словам, погибший принимал участие в работе различных комиссий, которые занимались расследованием коррупции в «Укроборонпроме» и изучением причин взрывов на военных арсеналах и складах в Калиновке, Балаклее, Ичне.

«Я предполагаю, что Дмитрий Тымчук очень много знал обо всем этом и мог получать угрозы от Сергея Пашинского. Всем известен его взрывной характер, а также интересы в „оборонке“, — рассказала Савченко — Я думаю, что в случае с Дмитрием Тымчуком мы имеем дело с убийством или доведением до самоубийства, что тоже является преступлением. Люди, которые так много знают, к сожалению, подвергаются огромному риску. Работа в комитете Нацбезопасности опасна для здоровья и даже жизни».

В свою очередь, бывший руководитель секретариата комитета ВР по вопросам Нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив напомнила журналистам, что Пашинский с 2014 по 2016 гг «имел огромное влияние на финансирование и материальное снабжение» «Укроборонпрома». Кроме того, к этому якобы был причастен и его сын Антон.

Однако со временем, по словам чиновницы, его влияние на предприятие начало снижаться, из-за чего начались скандалы. «Громкие у него были скандалы и с Гладковским, и с Порошенко. Я была свидетелем серьезных разговоров по спецсвязи», — заявила Блистив, подчеркнув, что речь шла исключительно о средствах из госбюджета на выполнение государственных оборонных заказов.

Дмитрий Тымчук, как член профильного комитета, по ее словам, также «был задействован в этой системе». «Пашинский любил использовать депутатов, которых в обществе считали моральными авторитетами. Например, экс-атошников. Или Диму Тымчука, который являлся лидером мнений. Ясно же, что Пашинскому никто не поверит. А если напишет блог Дмитрий Тымчук, люди будут читать. Вот, Пашинский и давил, ставил задания, всяко было. И, в результате добивался своего», — объяснила Блистив.

При этом она не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у Тымчука компрометирующих материалов относительно взрывов на военных складах, ссылаясь на государственную тайну.

По мнению чиновницы Тымчук не мог совершить самоубийство, так как «он был очень сильным человеком». «Я скорее поверю в доведение до самоубийства. Люди, которые так много знают, просто так из жизни не уходят», — заявила Блистив, добавив, что и сама получала угрозы от Пашинского, с которым сейчас судится из-за незаконного увольнения.

В версию о самоубийстве депутата не верят и его коллеги из «Информационного сопротивления». «Вообще, Дима умел „держать удар“, а житейские трудности воспринимал с долей здорового цинизма. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы он решил добровольно уйти из жизни», — заявил в комментарии журналистам координатор ИС Константин Машовец.

Издание также опросило друзей покойного о гражданской жене, которую он предпочел свою предыдущую жену Анну, отношения с которой все описывают как крепкие и дружеские. «У меня вообще такое впечатление, что Алена появилась в жизни Димы с легкой руки Пашинского. Например, чтобы присматривать за ним. Как будто кто-то знал, какой тип женщин Диме нравится. Он просто не смог устоять, хотя духовно был очень близок с Аней. К слову, в отличие от Анны, новая жена всегда с ним соглашалась. Никогда ему не перечила», — рассказал один из коллег Тымчука, добавив, что может и ошибаться.

Наконец, по данным журналистов, незадолго до смерти депутату поступали предложения от различных политических сил, вплоть до «Слуги народа», что могло не понравится тем, кто боялся информации, которой обладал Тымчук.

Как сообщала «Фраза», 19 июня 2019 года в своей квартире в Киеве нашли застреленным народного депутата Украины, военного журналиста, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.

Позже выяснилось, что Тымчук получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом.

Основная версия случившегося — самоубийство по неосторожности.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении Тымчука орденом «За мужество» III степени (посмертно).