На Киевщине отпразднуют Ивана Купала по древним традициям

6 и 7 июля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет грандиозное празднование Ивана Купала. Как выяснили журналисты «Фразы», прайздник пройдет по древнеславянским традициям, с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу и катанием на лошадях, вкусными блюдами с костра, экстремальными развлечениями и отдыхом у Лесного озера.

Древний Киев приглашает всех с размахом и весельем отметить праздник Ивана Купала в настоящем, живом средневековом городе. Здесь на территории более 25 га, на основе знаний современной науки воссоздается столица великой державы Киевская Русь — Древний Киев X века. А также воссоздается атмосфера и дух этой славной эпохи.

Очень символично отмечать Купала именно в «Парке Киевская Русь», ведь этот праздник берет свое начало именно с тех далеких времен более чем тысячелетней давности. И именно здесь будет проходить множество ярких древних уникальных действ, которые нигде больше в Украине не увидеть.

Жители Древнего Киева пригласят гостей присоединиться к многочисленным развлечениям, играм, конкурсам, старинным обрядам. Это и увлекательный квест «В поисках папоротника», и купальские гадания, и прыжки через костер, и массовый хоровод вокруг Лесного озера, и аутентичные обрядовые песнопения. Ну, и какой же праздник без купальских венков? Только в Древнем Киеве гостей ждет мастер-класс по их плетению и пускание венков на воду. И все это при свете костров и факелов, в полном погружении во времена Средневековья.

Вечерняя программа будет зажигательной, в прямом смысле слова. С наступлением сумерек в Древнем Киеве зажгут костры. Говорят, что купальский огонь очищает от невзгод и болезней. Поэтому стоит воспользоваться возможностью сжечь негатив и обновиться, прыгнув через костер — по одному или в паре, при желании выйти замуж или найти любовь. Кульминацией огненной феерии станет сжигание чучела Купалы. С этой большой соломенной куклой сгорят все неурядицы, а веселые хороводы вокруг костра подарят небывалый заряд позитива.

В субботу вечером гостей ждет фаер-шоу, а поздно ночью — средневековая дискотека на мистическом Лесном озере.

И как всегда, в Древнем Киеве можно покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука и отчеканить монету. В Княжеской костюмерной можно переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера. Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных по современным и по средневековым рецептам, на открытом огне, можно в прохладной Княжеской корчме и в Питейной «25 рун». Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00.

Окончание программы:

— в купальскую ночь с 6 на 7 июля — в 01:00, с 01:00 до 03:00 — средневековая дискотека;

— 7 июля — в 20:00.

Цена билета: для взрослых — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 60 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com