Отныне каждый украинец может сам посчитать, сколько платить за тепло и горячую воду

Министерство юстиции Украины запустило онлайн-калькулятор для вычисления справедливой цены на услуги по снабжению населения теплом и горячей водой. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам министра юстиции Павла Петренко, из-за «непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий — поставщиков на местах» стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается. «И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет — 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске — превышает 1700 грн», — добавил чиновник.

Благодаря же этому калькулятору «расчета честной платежки», по его словам, граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду в каждом из регионов.

«По подсчетам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%», — заключил министр.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2019 года КП «Киевтеплоэнерго» подняло цены на отопление на 22,7%. Таким образом, для потребителей со счетчиками тариф составил 1654 гривны за одну Гкал, а для потребителей без счетчиков — 38,5 гривнам за квадратный метр отапливаемой площади на время отопительного сезона.