В Днепре от взрыва боеприпаса пострадал еще один ребенок

В Днепре от взрыва найденного на улице боеприпаса пострадал 12-летний мальчик. Как выяснили журналисты «Фразы», 1 июля подросток, гуляя на улице, нашел патрон калибра 9 мм.

Как сообщает «Информатор», он решил разбить его камнем. От удара по капсулю произошел взрыв. По предварительному заключению медиков, мальчик получил осколочное ранение нижней трети левой плечевой кости, а фрагмент гильзы застрял в левом предплечье.

По некоторым данным, он был госпитализирован в хирургическое отделение 4-й городской больницы. В каком состоянии находится ребенок на данный момент, не уточняется.

Издание призывает родителей следить за детьми, и чем они занимаются, а также рассказывать о правилах поведения при обнаружении опасных предметов. В частности, сразу звонить в полицию или же подробно рассказать о произошедшем взрослым. Если же речь идет о снаряде, сообщить помимо полиции также в службу по чрезвычайным ситуациям по номеру «101».

Как сообщала «Фраза», 1 июля 2019 года в селе Пашена Балка Днепропетровской области группа детей подорвалась на гранате для подствольного гранатомета. В итоге в областную детскую клиническую больницу госпитализировали пятерых детей, двое из них находятся в реанимации.