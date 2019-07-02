Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Уже в сентябре: европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами

Уже в сентябре: европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами

Европейское космическое агентство опубликовало список самых опасных астероидов, у которых есть шанс столкновения с нашей планетой. Как выяснили журналисты «Фразы», вероятность большинства таких столкновений составляет сотые доли процента.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на Европейское космическое агентство, уже 9 сентября 2019 года с нашей планетой может столкнуться астероид из группы Аполлонов диаметром 50 метров. Однако, по состоянию на сегодняшний день, такая вероятность оценивается специалистами как 1 к 7000.

Более высокие шансы на падение имеет объект 2010 RF12. Вероятность того, что в 2095 году он столкнется с Землей составляет всего 1 к 16. В то же время астероид 2006 JY26 диаметром 9 метров с вероятностью 1 к 86 рухнет на нашу планету в 2074 году.

Наиболее же разрушительное воздействие на нас может оказать объект (29 075) 1950DA. Если это тело, диаметром около 2 км столкнется с Землей, последствия могут быть самые катастрофические. К счастью, вероятность такого развития событий составляет 1 к 7042, причем не раньше 2880 года.

Последнее столкновение Земли с астероидом произошло 15 февраля 2013 года, когда прежде неизвестный астероид 18 метров в поперечнике взорвался при входе в атмосферу Земли над Челябинском в России. От взрывной волны пострадало около 1 500 человек.

Как сообщала «Фраза», утром 15 февраля 2013 года над территорией Уральского федерального округа РФ произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы. В результате происшествия пострадали 1147 человек, повреждения получили 3724 жилых домов, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса.

Тэги: астероид, Земля, космос, наука, Европейское космическое агентство, исследование

Комментарии

Статьи

02.07.19 09:03

Пока на дворе жара, Гройсман нагревает электорат перед выборами

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
01.07.19 08:32

Кто тут в мессии крайний?

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Лети в айти! В IT-школе в Киеве прошёл СКРАМ
02.07.19 17:36

Лети в айти! В IT-школе в Киеве прошёл СКРАМ

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии

Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии
02.07.19 11:06
2489
Последние новости
02.07.19 17:21

«Он очень много знал»: Журналисты обнаружили в деле о смерти Тымчука следы Пашинского
02.07.19 17:18

На Киевщине отпразднуют Ивана Купала по древним традициям
02.07.19 16:41

Жители Лондона выступили за легализацию травки
02.07.19 16:10

Отныне каждый украинец может сам посчитать, сколько платить за тепло и горячую воду
02.07.19 15:19

В Днепре от взрыва боеприпаса пострадал еще один ребенок
02.07.19 15:00

Блогеру Анатолию Шарию разрешили баллотироваться в Верховную Раду
02.07.19 14:37

Уже в сентябре: европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами
Фото и Видео
В Киеве рецидивист жестоко убил своего знакомого
В Киеве рецидивист жестоко убил своего знакомого
В Киеве рецидивист жестоко убил своего знакомого
В Киеве рецидивист жестоко убил своего знакомого
Суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя… веником
Суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя… веником
Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии
Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии
Ночью на Троещине произошло огненное ЧП
Ночью на Троещине произошло огненное ЧП
В Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми
В Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми
Еще один автомобиль решил «протестировать» стеклянный мост Кличко на прочность
Еще один автомобиль решил «протестировать» стеклянный мост Кличко на прочность
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
В Полтаве автомобиль на ходу провалился под землю
В Полтаве автомобиль на ходу провалился под землю
На севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео
На севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео
Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии (18+)
Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.