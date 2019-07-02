Уже в сентябре: европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами

Европейское космическое агентство опубликовало список самых опасных астероидов, у которых есть шанс столкновения с нашей планетой. Как выяснили журналисты «Фразы», вероятность большинства таких столкновений составляет сотые доли процента.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на Европейское космическое агентство, уже 9 сентября 2019 года с нашей планетой может столкнуться астероид из группы Аполлонов диаметром 50 метров. Однако, по состоянию на сегодняшний день, такая вероятность оценивается специалистами как 1 к 7000.

Более высокие шансы на падение имеет объект 2010 RF12. Вероятность того, что в 2095 году он столкнется с Землей составляет всего 1 к 16. В то же время астероид 2006 JY26 диаметром 9 метров с вероятностью 1 к 86 рухнет на нашу планету в 2074 году.

Наиболее же разрушительное воздействие на нас может оказать объект (29 075) 1950DA. Если это тело, диаметром около 2 км столкнется с Землей, последствия могут быть самые катастрофические. К счастью, вероятность такого развития событий составляет 1 к 7042, причем не раньше 2880 года.

Последнее столкновение Земли с астероидом произошло 15 февраля 2013 года, когда прежде неизвестный астероид 18 метров в поперечнике взорвался при входе в атмосферу Земли над Челябинском в России. От взрывной волны пострадало около 1 500 человек.

Как сообщала «Фраза», утром 15 февраля 2013 года над территорией Уральского федерального округа РФ произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы. В результате происшествия пострадали 1147 человек, повреждения получили 3724 жилых домов, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса.