Известному блогеру Анатолию Шарию разрешили баллотироваться в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение во вторник, 2 июля, приняла ЦИК.

На состоявшемся заседании данное решение поддержали десять членов комиссии, пятеро воздержались и один был против.

Таким образом, Анатолий Шарий будет первым номер в списке «Партии Шария».

Ранее Верховный Суд Украины отказался признавать факт не проживания Анатолия Шария в Украине в течение последних пяти лет.

Как писала «Фраза», ранее известного блогера Анатолия Шария сняли с выборов в Раду.