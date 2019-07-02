«Это называется профессионализмом», — Гройсман прокомментировал старт нового рынка электроэнергии

Запуск нового рынка электроэнергии, который стартовал в Украине 1 июля, позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию «Роттердам +». Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» премьер-министр Владимир Гройсман, пишет сайт 112.ua.

«Сегодня официальные похороны формулы „Роттердам+“. Я всех с этим поздравляю, потому что внедрение рынка электроэнергии позволило ее похоронить. Изменять мог парламент — он этого не сделал. А моя задача была, наша профессиональная — сделать так, чтобы вы ничего не почувствовали от внедрения рынка, чтобы ни на одну гривну для людей не поднялась электроэнергия», — заявил Гройсман.

По словам премьера, с 1 июля рынок заработал и стоимость электроэнергии для украинцев не повышена ни на одну копейку.

«Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание — должен выполнять», — добавил Гройсман.

Издание напоминает, что согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый оптовый рынок электроэнергии должен был быть введен 1 июля 2019.

Запуск рынка — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.