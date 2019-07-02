Боевики в зоне ООС ранили еще двоих украинских медиков

Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль волонтеров, который двигался по дороге Марьинка-Красногоровка, в результате чего два человека получили пулевые ранения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, как сообщается, в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка.

На данный момент пострадавшие находятся в военном госпитале города Покровск, а полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщала «Фраза», 1 июля 2019 года донецкие боевики обстреляли медицинский автомобиль «Хаммер» HMWV, в результате которого погибли двое военнослужащих и один медик.