На Запорожье пенсионер случайно поднял на ноги всю местную полицию

В Запорожской области пожилой мужчина, представившись дедушкой, по ошибке похитил девочку из детского сада. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, на розыск ребенка по тревоге был поднят весь личный состав полиции области. Вскоре его нашли, вместе с «дедушкой». Оказалось, что он приехал в гости к своим детям и решил забрать из детского сада внучку, которую не видел два года.

При этом настоящая внучка все это время оставалась в саду.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года в США житель Южной Каролины забрал из школы вместо своего внука чужого ребенка. При этом, как утверждается, на вопрос ответственного преподавателя, его ли это дедушка, школьник ответил утвердительно.